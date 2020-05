publié le 01/05/2020 à 07:27

Nous sommes le 1er mai, c'est la Fête du travail mais pas de manifestations cette année. La CGT appelle à la mobilisation sur les réseaux sociaux et au balcon.

"On appelle tout le monde à pouvoir chanter, scander, afficher slogans par banderoles depuis son balcon, sa fenêtre ou son jardin, indique une militante iséroise. C'est peut-être même plus facile pour certaines personnes que de venir aux manifestations. Là, de chez soi on peut montrer tout notre soutien aux travailleurs et travailleuses du monde, de manière confinée mais révoltée."

"Ce 1er mai ne peut pas être déconnecté de la réalité, c'est-à-dire en lien avec la crise sanitaire, et c'est l'occasion de soutenir ces travailleurs et de demander de réels moyens", ajoute-t-elle.

Par ailleurs, aux côtés de sa femme Brigitte, le chef de l'État va notamment recevoir une dizaine de représentants de la filière horticole au palais présidentiel.

À écouter également dans ce journal :

Carte de déconfinement - La carte de France du déconfinement fait déjà polémique avec deux couacs : le Lot et la Haute Corse placés en rouge. Il y aurait eu des erreurs de comptage. Gilles Simeoni réclame des explications.

Réouverture des écoles - Jean-Michel Blanquer va présenter le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les écoles dès le 11 mai. Il devrait permettre aux directeurs d'établissement d'entamer les préparations pour accueillir au mieux les élèves.

Transports - Le non respect du port du masque dans les transports pourrait être passible d'une amende de 135 euros.