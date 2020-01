et Odile Pouget

publié le 07/01/2020 à 07:35

Mardi 7 janvier, 5 ans exactement après l'attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, Charb, Wolinski, Cabu ne sont plus là... Les rescapés, eux, doivent vivre avec leurs souvenirs et c'est parfois invivable mais un chercheur canadien a peut-être trouvé la pilule miracle : une thérapie qui permet de faire disparaître un traumatisme. Elle est testée actuellement sur d'autres victimes d'attentats et les résultats sont prometteurs.

360 patients ont participé à cet essai, tous victimes d'un syndrome post-traumatique, 30 à 40% d'entre eux avaient vécu un attentat. Pour tous le même protocole : "Le patient prend le traitement une heure avant, puis il lit un script qu'il a déjà travaillé avec le thérapeute, qui décrit le traumatisme qu'il a vécu. Il va le faire 6 fois de suite à une semaine d'intervalle", explique le professeur Bruno Millet, psychiatre et coordinateur de l'étude.

Les premiers résultats sont très encourageants même s'il faut rester prudent, la vie de certains patients s'en trouve totalement transformée. "Le patient lui-même dit qu'il est moins touché émotionnellement par l'acte qui l'empêche souvent de dormir, qui lui fait faire des cauchemars", poursuit le psychiatre.

À écouter également dans ce journal

Culture - Le Centre national du livre a recommandé au ministre de la Culture de supprimer l'allocation annuelle dont bénéficie Gabriel Matzneff, a indiqué Vincent Monadé, son président, au journal L'Opinion. Mis en cause dans le livre de Vanessa Springora Le Consentement, l'écrivain fait l'objet d'une enquête pour viols sur mineurs depuis vendredi 3 janvier.

Transports - Jean-Pierre Farandou a chiffré le manque à gagner occasionné par le mouvement social à plus de 600 millions d'euros. "Nous avons perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route", a déclaré le patron de la SNCF dans une vidéo diffusée en interne.

Réforme des retraites - Au 34e jour de grève, 60% des Français indiquent soutenir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, selon notre tout dernier baromètre Harris Interactive. C'est 2 points de moins qu'avant les fêtes.