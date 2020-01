publié le 06/01/2020 à 19:08

"Nouvelles censures" et "nouvelles dictatures" : voici les grands mots inscrits en bleu sur la Une de Charlie Hebdo. Dans un numéro spécial à paraître mardi 7 janvier, le journal satirique s'en prend aux nouveaux gourous de la pensée formatée, cinq ans après l'attentat qui a décimé la rédaction.

L'attaque avait fait 12 morts et sidéré la France entière. Dans ce numéro, Charlie Hebdo donne aussi la parole aux proches des journalistes assassinés le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. Des proches et des rescapés qui s'apprêtent aussi à vivre cette année le procès de l'attentat terroriste, d'une ampleur exceptionnelle.

Plus de quatre années d'enquête, 17 morts si l'on ajoute les attaques de Montrouge et de l'Hyper Cacher, 200 parties civiles et des centaines de journalistes venus du monde entier. Cela fait plusieurs mois que les magistrats parisiens réfléchissent à la meilleure façon d'agencer le nouveau palais de justice pour accueillir ce procès qui durera plus de quatre mois à partir du 4 mai.

⚫ Numéro spécial, 5 ans après : Nouvelles censures, nouvelles dictatures ?



👉 Les proches des disparus se souviennent

👉 @LaureDaussy enquête sur les sensitivity readers

👉 Richard Malka sur la liberté d'expression



➡ En kiosque demain et sur https://t.co/5SPrx5Rgmh pic.twitter.com/l5prxqRh7r — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 6 janvier 2020

Il y a également l'épineuse question de la sécurité. Dans ce dossier, 14 personnes sont accusées. Principalement des seconds couteaux puisque les trois terroristes sont morts. Certains d'entre eux, comme Hayat Boumeddiene, la femme d'Amedy Coulibaly, sont présumés décédés en Syrie.

Peter Cherif, le cerveau présumé de ces attaques, ne fait pas partie des accusés. Le djihadiste rapatrié en France l'an dernier sera jugé lors d'un autre procès.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Alors qu'Édouard Philippe doit recevoir les partenaires sociaux mardi 7 janvier, pour tenter de trouver un compromis sur la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon pense que les jours du Premier ministre sont comptés. "Il est le fusible du président", a-t-il déclaré.



Affaire Weinstein - Le procès d'Harvey Weinstein, l'ancien producteur de cinéma accusé de viols, s'est ouvert ce lundi 6 janvier à Manhattan. Le sexagénaire est arrivé en déambulateur au tribunal. Les victimes pensent que son avocate a voulu donner une image de souffrance pour amadouer les jurés.



États-Unis - Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, a rappelé Donald Trump à l'ordre par rapport aux engagements américains après que le président des États-Unis ait menacé de frapper des sites "importants pour l'Iran et la culture iranienne".