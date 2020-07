publié le 04/07/2020 à 06:55

Ce week-end du 4 juillet marquent les premiers départs pour les grandes vacances. Une belle journée orange est annoncée sur tout le territoire sauf en Île-de-France où bison futé voit rouge. Affluence aussi dans les gares puisque 800.000 voyageurs sont attendus ce week-end. C'est moitié moins que l'année dernière à la même période.

Les premiers estivaux sont déjà arrivés sur place, en nature par exemple. En Auvergne, près du lac Chambon, certains ont déjà leurs premières marques de bronzage sur le visage. Clémence, 12 ans et son frère Thomas 13 ans viennent du Pas-de-Calais pour 15 jours de vacances au bord du lac. Entre baignades et randonnées, le programme est bien chargé.

"Je suis bien chez moi mais c'est vrai qu'ici on est en plein soleil, c'est tout aussi bien," raconte Clémence. "Les randonnées en montagne c'est bien, ça fait du bien," confie Thomas. Leur grand-père, Jacques, tout juste retraité, est déjà allongé dans son transat. "On est bien là, on est au calme loin de l'agitation, c'est pour ça qu'on a choisi l'Auvergne. Après ce qu'il s'est passé avec le coronavirus, on a choisi la région parce qu'elle n'a pas trop souffert," affirme-t-il.



Lunettes de soleil, sac à dos et bâtons de randonnée, Annie débute ses vacances tambour battant, tout sourire. "Retrouver nos montagnes, il n'y a rien de tel pour le moral. Aujourd'hui on va faire une randonnée d'une dizaine de kilomètres puis farniente au bord de la plage. Et pour accompagner ces petits plaisirs de l'été,le soleil devrait être au rendez-vous toute la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal

Municipales à Marseille - Un scrutin sous haute tension ce samedi 4 juillet à Marseille. L'élection du ou de la maire de la cité phocéenne se révèle pleine d'incertitudes. À gauche, la sénatrice Samia Ghali a revendiqué sa liberté de vote après le refus de Michèle Rubirola d'accepter sa demande d'être première adjointe. Une situation qui pourrait profiter à la droite. Le vote est prévu ce matin à 9h30.

Héritage de Johnny - La hache de guerre est enterrée entre les héritiers de Johnny Hallyday. Sa veuve Laeticia et les enfants aînés de la star Laura et David mettent fin à la bataille qui les opposait depuis 2 ans devant les tribunaux. L'avocat de Leaticia Hallyday a annoncé la conclusion d'un accord définitif entre la veuve de Johnny et Laura Smet qui avait saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux Etats-Unis. David se désiste pour sa part de toute action en justice.

Remaniement - Après la démission d'Édouard Philippe et de son gouvernement, Emmanuel Macron a nommé Jean Castex à Matignon, vendredi 3 juillet. Invité du 20H de TF1, ce nouveau Premier ministre a tout d'abord dévoilé le programme qui sera le sien dans ces prochaines semaines : "Faire face à la crise, comme nous l'avons fait pour la crise sanitaire, faire face à la crise économique qui s'annonce", résume-t-il.