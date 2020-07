Vacances d'été : quelle météo pour ce week-end du 4 juillet ?

publié le 03/07/2020 à 15:50

Les vacances d'été démarrent enfin pour certains et certaines. Ils seront nombreux à vouloir profiter des rayons du soleil de ce premier week-end de juillet 2020. Quel sera donc la météo ? Il fait beau pratiquement partout, mais les températures ont du mal à décoller à certains endroits.

La température sera encore fraîche en dehors du Sud-Est, qui aura des températures très élevées. Côté ciel, le soleil dominera dans l'Est et sur une large moitié Sud du pays alors qu'une dégradation abordera le nord-ouest dès le matin. Les nuages et les pluies faibles concerneront le Nord, l’Île-de-France, le Centre et de la Normandie à la Vendée. Le Mistral faiblira un peu dans le Midi n’excédant plus les 60km/h.

Les températures matinales iront de 8 à 21°. Il fera 8° à Charleville-Mezières, 12 à Bordeaux, Sarreguemines, Saint-Etienne, 15 à Paris et Brest, 16 à La Rochelle, Valence et Dunkerque et 21 à Nice et Porto-Vecchio. En journée, les températures varieront de 19 à 34°. Il fera 19 à Brest, 20 à Quimper, Cherbourg, Lorient, Vannes, Dunkerque, mais aussi 29 à Bastia, Grenoble, Lyon et 34 à Nîmes.