publié le 03/07/2020 à 15:24

Un accord définitif entre Laeticia Hallyday et Laura Smet a été trouvé autour de l'héritage de Johnny Hallyday, comme le révèle M6 avec le communiqué de Me Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday.

"Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday", indique Me Gilles Gauer dans son communiqué.

Cet accord a été trouvé deux ans et demi après la disparition de Johnny Hallyday. "Laeticia Hallyday s'est réjoui en forme et forme le vœu d'un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaité pour elle et ses enfants", poursuit le texte, avant de conclure : "Elle réitère son souhait que l'accord proposé s'étende prochainement à David Hallyday".

"Selon son entourage, David Hallyday n'a pas souhaité recevoir d'argent 'par solidarité pour Laura, Jade et Joy'", précise M6.

