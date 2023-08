Les Soulèvements de la Terre ont gagné la première manche. Le Conseil d'État a suspendu, vendredi 11 août, la dissolution du mouvement écologiste. "Les éléments apportés par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour justifier la légalité du décret des Soulèvements de la Terre n'apparaissent pas suffisants", a estimé l'institution.

"Le Conseil d'État a reconnu le fait qu'il n'y avait jamais eu d'appels à commettre des actes violents", explique Léa, une porte-parole du mouvement à RTL. Le groupe écologiste avait appelé aux manifestations du côté de Sainte-Soline en mars dernier. De violents affrontements s'étaient tenus entre les opposants aux méga-bassines et les gendarmes présents sur place.

"C'est vraiment une victoire pour le mouvement et pour toutes les organisations qui se battent pour la défense de la Terre et des droits. On peut reprendre notre communication", confie cette représentante du groupe écologiste. Les Soulèvements de la Terre ont déjà appelé rejoindre la mobilisation du "Convoi de l'eau".

