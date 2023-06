"Soulèvements de la Terre" : Emmanuel Macron veut accélérer la dissolution du collectif écologiste

Emmanuel Macron veut accélérer la dissolution du très contesté collectif écologiste des "Soulèvements de la Terre". Le président a mis la pression mercredi 14 juin sur Élisabeth Borne en Conseil des ministres, car les membres du collectif ont fait parler d'eux il y a quelques jours en arrachant des cultures maraîchères près de Nantes. Le week-end prochain, ils appellent à manifester contre le projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Cette dissolution a été annoncée il y a deux mois et demi, après les affrontements de Sainte-Soline. Le problème, c'est que le dossier est complexe d'un point de vue juridique et Élisabeth Borne l'avait donc laissé un peu de côté.

Même le président de la République a l'air de perdre patience. Mercredi, en Conseil des ministres, il a demandé à Élisabeth Borne d'accélérer le mouvement. Une envie de ne plus attendre davantage, confirmée un peu plus tard par le porte-parole du gouvernement. "Quand on veut militer pour la terre, on ne harcèle pas et on n'humilie pas les agriculteurs qui nous nourrissent et qui font vivre la terre. Le dossier est en cours de constitution de manière à être absolument impeccable", a déclaré Olivier Véran.



Le principal obstacle jusqu'à présent est juridique. La dissolution pourrait être considérée comme illégale en cas de recours devant le Conseil d'État. Il faut pouvoir imputer clairement les violences de Sainte-Soline aux Soulèvements de la Terre et c'est très complexe parce que ce n'est pas une association en tant que telle, mais plutôt un regroupement de collectifs à travers tout le pays. L'État, dans des situations similaires, a déjà connu des revers. Est-ce que le dossier "Soulèvements de la Terre" sera prêt dans les prochains jours ? Est-ce que le décret de dissolution sera signé dès mercredi prochain ? Ni Matignon ni l'Élysée n'ont souhaité nous répondre.

