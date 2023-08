Mondial féminin : les raisons qui font du quart de finale France-Australie un gros choc

L'adversité monte d'un cran pour les Bleues. Après une victoire facile face au Maroc en huitièmes de finale (4-0), l'équipe de France féminine s'attaque samedi matin (9h) à un très gros morceau en quarts de finale de la Coupe du monde : l'Australie. Les co-organisatrices de la compétition, avec la Nouvelle-Zélande, ambitionnent de se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finales, avec l'appui de leurs nombreux supporters. Mais les Françaises et leur coach Hervé Renard veulent rejoindre le top 4, l'objectif clairement affiché avant le début du Mondial 2023.

Les deux équipes se connaissent tout cas très bien, puisqu'elles s'étaient affrontées en match de préparation le 14 juillet dernier, avec une victoire 1-0 des Australiennes. Les Bleues ont l'occasion de frapper fort, quatre ans après l'élimination en quarts de finale à domicile. Voici pourquoi ce quart de finale va valoir très cher.

Les Bleues montent en puissance

Oui, les Bleues ont fait peur au premier tour, avec un inattendu nul inaugural face à la Jamaïque (1-1) puis une victoire difficile face au Brésil (2-1). Elles ont ensuite réalisé un festival offensif face au Panama (6-3), avec un triplé de l'attaquante Kadidiatou Diani mais de sérieuses largesses défensives. Puis les Françaises ont récidivé en écrasant les Marocaines en quarts de finale (4-0), avec cette fois-ci un doublé pour l'avant-centre Eugénie Le Sommer.

Deux petites incertitudes planent tout de même sur l'équipe-type, avec une gêne à la cuisse gauche pour la défenseure centrale Maëlle Lakrar. La milieu Selma Bacha, touchée à la cheville droite contre le Maroc, s'est tout de même entraînée jeudi. Les deux joueuses devraient tenir leur place au sein d'un onze sans surprises, avec Le Sommer et Diani comme duo offensif.

Elles veulent retourner en demi-finales

Les joueuses tricolores n'ont en tout cas qu'un seul objectif : se qualifier pour les demi-finales et ainsi égaler la meilleure performance des Bleues, au Mondial 2011 (quatrième). "L'étau se resserre. Il ne reste plus que huit équipes, on continue notre route. L'objectif est de réaliser la meilleure performance de l'histoire des Bleues donc il faut forcément aller plus loin. C'était l'objectif initial, il n'a pas changé", a répété Hervé Renard, mardi en conférence de presse.

L'heure de vérité a donc sonné pour les Bleues,