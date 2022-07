Les infos de 6h - Sécheresse : le Var touché par d'importantes restrictions d'eau

Près de 80 départements sont touchés par la sécheresse. Parmi eux, une trentaine se trouvent même en alerte rouge. Les restrictions d'eau prises par les préfectures se multiplient par exemple dans le Var. Il est désormais interdit d'arroser son jardin en journée ou encore de laver sa voiture.

Dans la commune de Néoules, la sécheresse inquiète le maire qui n'a pas tardé à mettre en place un arrêté conformément à celui de la préfecture. L'arrosage des potagers est devenu interdit entre 8h et 20h et avec moitié moins d'eau. "On ne peut pas laisser non plus le jardin mourir quand on voit toutes les grandes sociétés qui ne font pas attention. La sécheresse est arrivée une fois qu'on avait tout planté donc on ne va pas tout laisser mourir", rechigne Christophe.

Michel de son côté a pris la décision de ne plus du tout arroser son jardin. Son herbe ressemble désormais à de la paille et ses fleurs sont toutes fanées. Mais il a fait une exception pour remettre à niveau sa piscine pour que les moteurs puissent fonctionner.

Le maire de la ville espère que la pluie sera bientôt de retour car sinon, il devra durcir les restrictions. "On pourrait passer à des coupures d'eau carrément sur des créneaux horaires indéterminés", déclare-t-il.

À écouter également dans ce journal

Prix du carburant - Le gouvernement propose une ristourne de 0,12 centimes par litre sur le carburant, en plus des 0,18 centimes déjà mis en place. La mesure débutera en septembre si elle est adoptée par l'Assemblée nationale.

Variole du singe - L'OMS est en état d'alerte maximale concernant cette maladie qui s'est propagée dans 74 pays et a infecté près de 17.000 personnes.

Tour de France - Après trois semaines de courses, le Tour s'achève aujourd'hui, dimanche 24 juillet, à Paris. Sauf surprise, c'est le danois Jonas Vingegaard qui l'emportera.

