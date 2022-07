Alsace : elle tente de créer l'illusion d'un tableau dans son jardin de 7 hectares

Mathieu de Fabvier, un baron d’Empire, avait décidé de se construire au milieu de Kintzheim un manoir d’inspiration italienne, avec un immense jardin de 7 hectares pour créer l’illusion d’un tableau.

De la terrasse du manoir, le regard se perd dans un jardin à l'anglaise, où les tilleuls, les marronniers, les érables, les chênes, les tulipiers composent un paysage de toutes les couleurs au printemps et en automne. Et au fond du parc, les arbres s'ouvrent sur les ruines du château de Kintzheim pour venir compléter le tableau. Un jardin romantique avec une perspective de 600 m de long, entretenue depuis plus de deux siècles par la même famille.

Un jardin dont Elisabeth Humann perpétue la tradition, au milieu de ces arbres gigantesques, vieux de 200 ans, qui sont aujourd'hui menacés par la sècheresse.

Une perspective de 600 m de long Crédit : Yannick Olland

