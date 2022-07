Alors que nous parlons depuis quelques semaines des feux qui ravagent plusieurs départements en France, la Gironde notamment, nous manquons cruellement d'eau. Jamais les mots "sécheresse", "absence de pluie", "déficit pluviométrique", n'ont été autant employés qu'en ces printemps et été 2022. Invité de RTL ce vendredi 22 juillet 2022, Maximilien Pellegrini, Directeur Général Délégué en charge des activités Eau France de SUEZ et président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) explique que "76 départements sur 90 sont frappés par des restrictions d'usage".

"Quand on regarde la carte de France, elle est quand même assez critique. On voit bien que la situation de cette année est un peu dramatique et malheureusement, la fréquence de ces épisodes de sécheresse ne fait qu'accélérer", poursuit-il. Selon lui, "il faut passer à une logique d'anticipation des effets du changement climatique et ne pas réagir qu'aux situations de crises", car sans doute, "au printemps prochain, on sera dans une situation similaire".

L'expert insiste : des solutions existent, "les systèmes d'eau doivent être encore plus performants (...) il faut des politiques d'anticipation, d'investissements, un peu plus volontaristes".

Faut-il se préparer à une hausse des tarifs de l'eau en France ? "L'eau est à un prix compétitif en France, il dépend des élus locaux. Je crois qu'il y a des marges de manoeuvres pour investir. Il faut conscientiser les Français qui sont prêts à accompagner ces politiques d'investissement. Parfois, on va nécessiter des investissements qui vont se répercuter sur le tarif de l'eau", explique Maximilien Pellegrini.

