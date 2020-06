publié le 15/06/2020 à 06:48

Lundi 22 juin, à l’exception des lycées, tous les établissements, crèches, écoles et collèges pourront de nouveau accueillir tout le monde, a annoncé Emmanuel Macron dimanche 14 juin. Mais le co-président de la FCPE, principal syndicat de parents d'élèves, Rodrigo Arenas s’interroge :

"On va prendre le président de la République au mot, on a aucune raison de douter que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que tous les enfants puissent retourner à l’école, ce qui n’est pas le cas actuellement. Maintenant, on a du mal à comprendre comment est-ce que ça va être réalisable.

Parce que soit le protocole sanitaire est abandonné dans les écoles alors qu’il semblerait être maintenu à l’extérieur puisqu’il a dit clairement aussi que les rassemblements et les gestes barrières devaient être maintenus puisque la Covid n’était pas arrivée à son terme. Donc dans l’école apparemment, c’est un état d’exception mais auquel cas, nous pensons que la seule solution qui sera possible, c’est celle que nous préconisons depuis maintenant plusieurs semaines, à savoir ouvrir tous les lieux publics pour que tous les enfants puissent être accueillis avec des professionnels dont c’est le métier d’encadrer des enfants.

Nous allons étudier dès demain avec notre avocat, de mettre à disposition de tous les parents d’élèves un kit juridique qui sera une forme de droit opposable si c’est possible de le faire pour qu’aucun parent ne se voit refuser l’accès à un lieu public sous l’autorité de l’État pour que finalement, les parents puissent retourner au travail puisqu’aujourd’hui, c’est très compliqué", conclut-il au micro de RTL.

