publié le 15/06/2020 à 05:45

Dans son allocution dimanche, la quatrième depuis le début de la crise sanitaire, le président a salué une “première victoire face au virus” et esquissé la dernière phase du déconfinement.

Toute la France métropolitaine est désormais classée en vert. Cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir leur salle dès ce lundi en Île-de-France. Ouf de soulagement dans ces établissements. "On est en zone verte, santé !", s'exclame David Zénouda à l'annonce du président. "Enfin on a l'impression que la vie va pouvoir reprendre de manière à peu près normale", explique le patron du Café A, dans le 10e arrondissement de Paris.

"Ça va nous permettre d'accueillir des groupes de plus de dix personnes, de retrouver nos afterworks, les anniversaires... Économiquement, c'est un plus indéniable." Un soulagement pour David certes, mais pas encore la fin des problèmes. "On a subi un gros tremblement de terre et la vague du tsunami n'est pas finie, la rentrée risque d'être assez dure économiquement", explique-t-il.

“C’est dommage que cette annonce arrive un dimanche pour un lundi, on ne peut pas rouvrir nos établissements du jour au lendemain", regrette-t-il cependant. Pour David, la réouverture totale est donc prévue dans trois jours.

À écouter également dans ce journal

École - Tous les élèves vont devoir retourner en classe à partir du 22 juin, hors lycée, a annoncé le président lors de son allocution dimanche. "On a dû mal à comprendre comment ça va être réalisable", s'interroge le président de la FCPE, le principal syndicat de parents d'élèves.

Ehpad - Les visites aux personnes âgées vont également pouvoir reprendre dans les établissements médico-sociaux, a annoncé Emmanuel Macron. Il n'est plus question d'en limiter ni la durée, ni le nombre.

Coronavirus - Le nombre de morts quotidiens est au plus bas depuis trois mois en France. Neuf décès ont été enregistrés dans les hôpitaux dimanche.