INVITÉE RTL - "Pièces Jaunes" : "Il n'y a pas de petits dons", assure Brigitte Macron

Comme chaque année, l'opération "Pièces jaunes" permet de récolter des fonds afin d'aider les enfants et adolescents hospitalisés. Depuis 1989, ce sont quelque 10.000 projets qui ont pu être lancés et voir le jour grâce à la générosité des Français. Des parents ont ainsi pu rester près de leur enfant à l'hôpital, mais des malades hospitalisés ont pu aussi garder le lien avec leur scolarité par le biais de mécanismes numériques, ce dont se félicite Brigitte Macron, marraine de l'opération et invitée de RTL mercredi 25 janvier.

Par ailleurs, la première dame insiste aussi sur la générosité des Français dans un contexte de forte inflation. "Pour l'instant ça ne pèse pas sur les dons. Pour l'instant ils sont généreux comme ils l'ont toujours été ", explique Brigitte Macron. "Ils font passer parfois les enfants malades avant leurs problèmes. Et dieu sait si leurs problèmes sont importants", relève-t-elle. "Ça me touche énormément", conclut l'ancienne professeure de français. Et Brigitte Macron d'insister : "Il n'y a pas de petits dons".

Les dons peuvent se faire grâce aux fameuses tirelires jaunes, disponibles dans les bureaux de poste. Par ailleurs, des dons de 5 euros sont possible par SMS au 92111, mais aussi pour de petites sommes sur le site dédié à l'opération. Cette dernière dure du 11 janvier au 4 février.

