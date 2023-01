Les infos de 5h - Câbles incendiés à gare de l'Est : la piste du sabotage privilégiée

Des agents de la SNCF réparent les câbles incendiés dans la nuit de mardi 24 janvier à gare de l'Est.

Les réparations se poursuivaient cette nuit, à Vaires-sur-Marne pour remettre en état les installations de câbles incendiées volontairement dans la nuit de mardi 24 janvier et qui perturbent depuis le trafic. 1 TGV sur 3 est prévu aujourd'hui à la gare de l'Est aux heures de pointe. La SNCF dénonce un "acte de sabotage" et a porté plainte.

Les enquêteurs en sont persuadés : celui ou ceux qui ont allumé les incendies connaissaient parfaitement la zone et voulaient saboter le réseau. D'abord, parce que pour se rendre sur les voies, ils ont dû franchir un portillon d'accès, dont la serrure était ouverte sans la moindre trace d'effraction.

Il a ensuite fallu localiser les deux coffrets contenant les câbles électriques. Le premier a été ouvert en déplaçant deux panneaux en béton. Idem pour le second coffret qui lui était situé en dessous des voies de circulation des trains. Ce qui nécessite une parfaite connaissance des installations.

Enfin, aucun vol n'a été constaté sur place. L'enquête pourrait être longue, la PJ de Meaux a ratissé la zone hier à la recherche du moindre indice. Une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs travaillent donc sur un large périmètre de caméras installées autour de la ville de Vaires-sur-Marne.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Les Républicains seront-ils au rendez-vous pour soutenir le projet de loi d'Emmanuel Macron et faire passer la réforme des retraites ? La formation dirigée par Éric Ciotti tangue en interne.

Guerre en Ukraine - Des chars occidentaux envoyés en Ukraine ? L'Allemagne dit oui et les États-Unis devraient suivre.

Covid-19 - Comme leçon du confinement, la métropole de Rennes va imposer des terrasses dans toutes les nouvelles constructions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info