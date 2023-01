La réforme des retraites va-t-elle avoir un impact sur le bon fonctionnement des associations ? Décaler l'âge de départ de 62 à 64 ans pourrait ne pas être neutre pour le secteur associatif. 30 à 35% des bénévoles en France sont des retraités, comme Jean-Pierre, qui travaille aux Restos du cœur : "C'est ma huitième année. J'ai 70 ans aujourd'hui et j'ai commencé à l'âge de 62 ans".

S'il y avait une réforme de l'âge du départ à 64 ans, "j'aurais manqué les deux premières années de mon bénévolat. Je pense que ça ne va pas favoriser l'émergence de bénévoles. On recherche tout le temps des bénévoles", poursuit Jean-Pierre. C'est aussi une source d'inquiétude pour le vice-président de la Banque alimentaire, qui recourt à 100 bénévoles. "Forcément, si c'est reporté de deux ans, voire plus, plus tard, ça veut dire que les gens seront disponibles moins tôt".

Comme un dirigeant d'association sur deux, Robert Larose, directeur des Restos du cœur, est retraité. Lui ne veut pas s'affoler : "Nous savons très bien que l'espérance de vie augmente et que, de fait, si les bénévoles viennent un peu plus tard ils resteront un peu plus longtemps. Notre doyen à, je crois, 83 ans un parmi les 750 bénévoles du département. Donc bienvenue à tous, quel que soit leur âge, pas de discrimination de notre part". Il lui faut en trouver une centaine cette année, plus que d'habitude parce que les demandes augmentent.

