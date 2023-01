La réforme des retraites ne cesse de diviser, même dans les rangs de la majorité. À tel point qu'il apparaît de plus en plus compliqué de voir ce texte passer par un vote à l'Assemblée nationale.

Premier couac : les patrons des Républicains se vantaient d'avoir obtenu des concessions de la part du gouvernement, avant de passer un deal avec Emmanuel Macron et Elizabeth Borne. Pourtant, une quinzaine de députés - soit presque un quart du groupe - affichent clairement leur opposition à la version actuelle du texte.

La majorité cherche au moins 38 voix supplémentaires pour faire voter sa réforme. Pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Même dans son propre rang, des voix discordantes s'élèvent. Certains députés réclament en effet des amendements à ce projet de loi, notamment sur l'égalité homme/femme. Idem du côté du MoDem et de François Bayrou, qui en a remis une couche ce mercredi 25 janvier, demandant des améliorations.

Si le gouvernement ne réussit pas à convaincre, il va lui rester deux solutions : un passage en force avec le fameux 49.3. Ou alors espérer un blocage parlementaire avec des milliers d'amendements, qui ferait que ce texte passerait directement au Sénat, sans vote.

À écouter également dans ce journal

Guerre - L'Allemagne va livrer 14 chars Leopard à l'Ukraine, autorisant ainsi d'autres pays à le faire. Sur le terrain, cela pourrait grandement aider l'armée ukrainienne avec ces chars lourds mobiles et modernes.

Sport - Les athlètes russes ne doivent pas concourir aux Jeux olympiques de Paris en 2024 a demandé mardi 24 janvier le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son homologue français Emmanuel Macron. C'est le CIO qui va décider au final des délégations qui seront autorisées à participer à cette compétition.

Fait divers - Bruno Martini, champion du monde 1995 et 2001 avec l'équipe de France, a été condamné à un an de prison avec sursis et 2 500 euros pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques. Il a par ailleurs démissionné de son poste de président de la Ligue nationale de handball (LNH).

