Guerre en Ukraine : pourquoi le feu vert de l'Allemagne à l'envoi de chars Leopard peut changer la donne

L'Allemagne donne son feu vert à la livraison de chars Leopard en Ukraine. Après des semaines d'atermoiements, la décision de l'Allemagne, officialisée ce mercredi 25 janvier, pourrait changer la donne, car on ne parle pas de quelques chars, mais bien d'une centaine. Parce que le Leopard, char de combat, a été produit en grand nombre, avec environ 2.000 unités fabriquées par l'industrie allemande.

En officialisant la livraison d'une compagnie de Leopard, c'est-à-dire 14 chars, l'Allemagne autorise de facto les autres pays propriétaires de Leopard, s'ils le souhaitent, à les réexporter vers l'Ukraine. La Pologne, la Finlande, l'Espagne le Portugal s'était exprimé en faveur de cela. La Pologne a même déjà annoncé l'envoi de 14 engins. Au final, avec tous ces pays, on parle peut-être d'une centaine de chars, voire plus. Volodymyr Zelensky en demande 250.

Un char moderne, lourd et mobile

Il n'en aura pas autant, en tout cas pour l'instant, mais avec le Leopard 2, les Ukrainiens vont pour la première fois disposer d'un char lourd mobile et moderne.

Et comme il a été produit à plus de 2.000 exemplaires, les munitions et les pièces détachées sont faciles à trouver. Mais attention, l'efficacité dépendra aussi de la capacité des Ukrainiens à assurer toute la logistique qui va avec une telle machine. Essence, munitions, réparations, entretien. Une organisation qui va bien au-delà de la livraison qui se dessine.

