Les infos de 6h - Pollution : pourquoi la circulation des voitures n'est pas restreinte à Paris

Les spectateurs du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby auront très chaud vendredi soir au Stade de France, et pas seulement à cause de l'ambiance. Les 14 départements de l'Ile-de-France et du Centre-Val-de-Loire passeront à midi en vigilance orange à la canicule, une première pour un mois de septembre. Il fera jusqu'à 36 degrés à Bourges vendredi après-midi, 35 à Dijon, 34 à Paris et 32 à Lille. Ces fortes chaleurs sont responsables d'un épisode de pollution à l'ozone en Ile-de-France depuis trois jours. Pourtant, aucune mesure n'a été prise pour restreindre la circulation des voitures.

Selon la mairie de Paris, qui demande au préfet de police d'agir, cette mesure n'a pas été prise à cause de la Coupe du monde du rugby. Le préfet de police doit en effet décider dans une telle situation. En général, il déclenche la circulation différenciée quand il y a deux jours de suite de pollution à l'ozone. Cette mesure a déjà été activée dix fois en Ile-de-France depuis l'entrée en vigueur de la vignette Crit'Air, en 2017. Cette fois-ci, malgré un troisième jour consécutif de pollution à l'ozone, la seule décision de la préfecture de police a été de demander aux automobilistes de réduire leur vitesse.

La circulation différenciée consiste à interdire tous les véhicules avec une vignette Crit'Air 3, c'est-à-dire une voiture sur quatre en Ile-de-France. La mairie de Paris demande cette mesure avec insistance et rappelle que l'ozone serait responsable de 1.700 décès par an en Ile-de-France. Selon la municipalité, cet épisode de pollution pourrait durer encore au moins trois jours.

À lire aussi...

Coupe du monde de rugby - C'est le jour J pour la compétition la plus attendue de la planète ovalie. Le match d'ouverture a lieu ce vendredi soir au Stade de France, avec un énorme choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande (21h15).