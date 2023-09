INFO RTL - Près de 300.000 mariages célébrés en 2023, du jamais vu depuis l'an 2000

On comptait autour de 220.000 mariages chaque année et jusqu'à 240.000 l'an dernier. En 2023, ce sont près de 300.000 couples qui se seront passé la bague au doigt, du jamais vu depuis 23 ans, selon les chiffres du Salon du mariage, que RTL dévoile en exclusivité ce vendredi 8 septembre. Le Salon du mariage se déroulera ce week-end au Parc des Expositions, Porte de Versailles, à Paris.

Une tendance marquante se dégage : si la moyenne d'âge des mariés se situe entre 38 et 40 ans, les moins de 25 ans se marient de plus en plus et représentent 4% des mariages. Cela représente 12.000 cette année, alors qu'il y en avait à peine 1.000 à 2.000 par an auparavant. Le nombre de mariages des jeunes a été multiplié par 6. Même chose pour les plus âgés. Cette année, 12.000 couples de plus de 50 ans se sont mariés.



Le budget moyen pour un mariage s'élève cette année à 15.600 euros pour 90 invités, contre 14.700 l'an dernier, et 12.000 euros il y a encore 4 ans. Une hausse expliquée par l'augmentation du coût du traiteur, sachant que le budget traiteur pèse le plus dans un mariage. Il représente plus de la moitié du coût d'un mariage.

