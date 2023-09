Yvelines : ce que l'on sait de la mort d'un adolescent après une collision avec une voiture de police

Deux policiers ont été placés en garde à vue mercredi 6 septembre après une collision entre leur voiture et un jeune de 16 ans à scooter qui a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte. Il y avait à ce moment-là une opération de police en cours sur des rodéos signalés à deux roues. Mais les circonstances de cette collision restent floues.

Mercredi, peu avant 18h ce mercredi à Élancourt dans les Yvelines, ce jeune adolescent de 16 ans a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de police sur son deux-roues. Une course poursuite s'est alors engagée avec l'équipage en voiture.

Le jeune pilote, qui ne portait pas de casque, selon une source policière, a roulé jusqu'à une intersection, où un deuxième véhicule de police est arrivé sur le côté et est entré en collision avec la moto. Le jeune homme a été projeté et a chuté violemment sur le sol. En arrêt cardio-respiratoire, il a d'abord été réanimé grâce à un massage cardiaque, avant d'être hospitalisé en urgence à l'hôpital Beaujon de Clichy, à l'ouest de Paris, dans un état extrêmement critique. Mais il y a succombé à ses blessures, a indiqué le parquet.

Une source policière indique à RTL que c'est le jeune homme qui a percuté la voiture de police. Une autre nous explique que c'est l'inverse qui s'est produit. On ne sait pas non plus si ce deuxième véhicule de police, impliqué dans la collision, se trouvait là par hasard. Les deux conducteurs des deux voitures de police ont été placés en garde à vue et sont actuellement entendus par l'IGPN, la police des polices.

