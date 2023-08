Canicule : pourquoi les fortes chaleurs favorisent-elles les pics de pollution ?

Crédit : Nicolas Liponne / Hans Lucas via AFP

Dans les régions où il fait le plus chaud, les municipalités tentent de limiter les effets de la canicule. À Marseille par exemple, les véhicules les plus polluants étaient interdits en centre-ville, car les fortes températures favorisent les épisodes de pollution. Résultat : la concentration en ozone augmente et la qualité de l'air se dégrade.

L'ozone est un gaz très utile lorsqu'il se forme en couche, à plus de dix kilomètres au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Là il nous protège des rayons du soleil et empêche de nombreux cancers de la peau. Pourtant ce gaz peut être toxique si on le respire.

Ce gaz se forme à la surface de la Terre lorsqu'il fait chaud. Il s'agit d'une réaction chimique, les rayons du soleil décomposant des polluants comme le dioxyde d'azote ou les composés volatiles qui viennent des transports, des voitures, des industries, etc. Conséquence : la qualité de l'air est mauvaise sur toute la moitié sud de la France, à cause d'un pic de pollution à l'ozone.

Un cocktail particulièrement nocif

Trafic automobile, absence de vent et beaucoup de soleil : voici les ingrédients parfaits pour augmenter le taux d'ozone dans l'air. De Nice, Marseille en remontant vers Bordeaux ou Clermont-Ferrand, l'indice de pollution est au rouge. Dans le reste du pays, la qualité est dite "dégradée ou moyenne". L'impact est donc un peu moins fort, mais toute la France est touchée.

Il est donc vivement recommandé d'éviter de faire du sport et des efforts physiques à l'extérieur, surtout pour les personnes fragiles. Il faut patienter jusqu'à ce weekend, la pluie annoncée par Météo-France doit ainsi permettre de nettoyer l'air.