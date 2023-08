JO Paris 2024 : à un an des Jeux, faut-il s’inquiéter de la pollution de la Seine ?

Le test ne se passe pas comme prévu. Une épreuve de la Coupe du monde de natation en eau libre devait se tenir sur deux jours à Paris, les samedi 5 et dimanche 6 août, à un an des Jeux olympiques 2024. Mais l'épreuve de samedi pour les femmes a été reportée à dimanche à cause de la pollution de la Seine, suite à de fortes pluies sur la capitale française. Le système de canalisation a été submergée, avec quatre fois plus d'eau que d'habitude dans les égouts, obligeant à en évacuer une partie dans le fleuve. Ce report suscite donc des inquiétudes avant les JO, pendant lesquels les épreuves de natation en eau libre seront organisées dans la Seine, entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma.

Mais les autorités se veulent rassurantes et assurent que des travaux seront menés avant le début des Jeux. "D'ici l'an prochain, il y a un certain nombre de travaux qui vont arriver à terme, de sorte que nous serons plus résilients face aux épisodes pluvieux", promet Antoine Molina, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture d'Île-de-France. "Ces travaux consistent à construire des bassins d'orages, d'autres bassins de rétention des eaux pluviales. Il y aura aussi des canalisations de plus grandes capacités. On déverse des eaux dans la Seine, mais avec tous ces investissements on va faire en sorte que l'an prochain ce soit moins le cas", détaille Antoine Molina.

Les participants ne sauront que dimanche, à l'aube, si le fleuve sera assez propre pour permettre la tenue de ce test grandeur nature. La Fédération internationale de natation (World Aquatics) impose un certain taux de la bactérie Escherichia Coliinférieur (moins de 1000 UFC pour 100 ml) pour que la compétition puisse avoir lieu.