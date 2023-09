Coupe du monde de rugby 2023 : Nouvelle-Zélande, Italie, Namibie… Tout savoir sur la poule du XV de France

L'Italie (en haut à gauche), la Nouvelle-Zélande (en haut à droite), l'Uruguay (en bas à gauche) et la Namibie (en bas à droite) sont les adversaires des Bleus pour la Coupe du monde de rugby 2023.

Les adversaires de la France sont solides. C'est ce que l'on peut constater en voyant le groupe A du XV de France avec, notamment, les redoutables All Blacks, qu'ils vont affronter dès le vendredi 8 septembre à 21h15, au Stade de France. Les "Bleus" joueront en blanc contre les "Blacks", un choc qui donnera le ton d'entrée de jeu.

S'ensuivent les rencontres avec l'Uruguay (21h00, jeudi 14 septembre à Lille, au Stade Pierre-Mauroy), la Namibie (21h00, jeudi 21 septembre à Marseille, au stade Vélodrome) et enfin l'Italie (21h00, vendredi 6 octobre à Lyon, au Groupama Stadium).

Ce groupe A est considéré comme relevé. Petit tour d'horizon des adversaires de l'Équipe de France dirigée par Fabien Galthié.

Nouvelle-Zélande, le mastodonte

Triple championne du monde en 1987, 2011 et 2015, l'équipe des Kiwis prépare son haka, mais aussi son hymne national, dont le premier couplet maori a été intégré récemment, ajouté au côté du second, en anglais. Pas forcément chanté avec ardeur par les joueurs, qui en mettent davantage dans leur danse traditionnelle, l'ambiance promet d'être tendue contre un adversaire historique comme la France. Après une lourde défaite (35-7) face aux Springboks d'Afrique du Sud, les All Blacks sont diminués. Malgré cela, l'équipe menée par le sélectionneur Ian Foster pourra compter sur les frères Barrett, ainsi que d'autres joueurs de classe internationale, pour terminer en première position.

Néanmoins, il ne faut pas oublier leur succès lors de la tournée du sud où ils ont dominé leurs adversaires sans difficulté. D'autant plus que leur dernier affrontement contre les Bleus dans l'Hexagone s'est soldé par une défaite 40-25, de quoi l'avoir en travers de la gorge. Une défaite du XV de France face à cette équipe ne serait pas déterminante cependant, puisque le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B et inversement. Dans tous les cas, la France devra se confronter à l'une des deux meilleures nations de rugby au monde en quarts de finale, probablement l'Afrique du Sud ou l'Irlande.

L'Italie, le trouble-fête ?

Treizième nation mondiale, l'équipe d'Italie, emmenée par Ange Capuozzo, commence son Mondial à Saint-Étienne le samedi 9 septembre à 13h00 contre la Namibie. Sa phase de poules s'achèvera contre la France en octobre. De l'équipe qui perdait 101-3 contre la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde 1999, la Squadra Azzurra a évolué depuis. Elle peut, aujourd'hui, être considérée comme une nation majeure. L'équipe de France doit rester méfiante vis-à-vis de cet effectif talentueux, joueur et qui n'a peur de rien.

Par ailleurs, les Azzurri se feraient un plaisir de surprendre le pays