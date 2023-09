France - Nouvelle-Zélande : 69% des Français pronostiquent une victoire des Bleus en ouverture du Mondial 2023

À la veille du coup d'envoi de la compétition, vendredi 8 septembre (21h15) au Stade de France, notre sondage révèle que près 6 Français sur 10 (57%) comptent suivre la Coupe du monde 2023 de rugby. Dans le détail, 17% veulent regarder le plus de matches possible, 22% ceux du XV de France et 18% vont suivre l'évènement de plus loin. À titre de comparaison, 46% des Français comptaient suivre le dernier Mondial de foot au Qatar.

Le match d’ouverture contre les All Blacks sera déjà un sommet face à une équipe que la quasi-totalité des amateurs de rugby juge toujours présente dans les grands rendez-vous (93%), plaisante à regarder (92%) et spectaculaire (89%)... mais aussi moins forte que par le passé (68%), ce qui explique en partie le pronostic pour le choc face aux Bleus : 69% des Français et 81% des amateurs misent sur une victoire des joueurs de Fabien Galthié.

L'optimisme prévaut aussi pour la suite de la compétition : 41% des Français et 54% des amateurs voient les Bleus remporter leur premier titre mondial lors de cette 10e édition de la Coupe du monde. 82% du grand public et 95 des passionnés pronostiquent au moins une présence en demi-finale. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le jeudi 31 août 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 429 amateurs de rugby.