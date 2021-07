Le numéro d'aide aux victimes est le 116 006 et le temps d'écoute est désormais limité à six minutes. (Illustration)

116 006 : c'est le numéro d'aide aux victimes pour toute violence, y compris terroriste, dont le temps d'écoute sera désormais limité. Dans 80% des cas, la conversation ne devra pas durer plus de six minutes en moyenne et pas plus de neuf minutes (contre vingt aujourd'hui) pour le reste des appels… "comme si on était un service après-vente pour de l'électroménager", se désole un responsable de la plateforme.

Comment rassurer et informer en six minutes ? Catherine Bertrand, rescapée du Bataclan, a décidé de lancer une pétition contre ces décomptes cyniques et dangereux. "Le fait d'appeler ce numéro, c'est déjà énorme pour elles. C'est un gros effort de demander de l'aide. Il y a souvent de la culpabilité à être victime", explique-t-elle en évoquant le cas des femmes victimes de violences conjugales.

"Je me mets à leur place, étant moi-même victime d'attentat. Si j'appelle ce numéro et qu'on me dit 'écoutez madame, on a atteint les six minutes, merci, au revoir' mais moi je ne sais pas ce que je deviens après. L'écoute des victimes n'est pas censée être limitée."

À la chancellerie, on explique que ce n'est pas la durée des conversations qui entraînent des pénalités mais l'obligation de décrocher tous les appels rapidement pour qu'aucune victime ne soit laissée de côté. Le ministère de l'Intérieur a été saisi d'un recours administratif par l'association France Victimes.

À écouter également dans ce journal

Politique – Emmanuel Macron s'adressera aux Français en direct à la télévision lundi 12 juillet à 20 heures. Dans la matinée, il assistera à un nouveau Conseil de défense dont le principal sujet sera la progression du variant Delta.



Covid-19 – Les boîtes de nuit ont rouvert en France vendredi soir, offrant une bouffée d'air frais à un secteur totalement paralysé par la crise du Covid-19. Pour rentrer dans les établissements, les fêtards devaient impérativement présenter un pass sanitaire à l'entrée.

Cyclisme – Mark Cavendish a remporté l'étape du Tour de France à Carcassonne vendredi 9 juillet, décrochant ainsi la 34e victoire de sa carrière sur la Grande Boucle et égalant par la même occasion le record d'Eddy Merckx.