Réouverture des boîtes de nuit : "On a une énorme pression", confie un gérant

Près d'un an et demi après leur fermeture, les voilà de retour. Les discothèques rouvrent en effet leurs portes ce vendredi 9 juillet au soir. Cette réouverture, qui intervient dans un contexte sanitaire de regain de l'épidémie avec le variant Delta, est aussi marquée par l'inquiétude des gérants quant à l'utilisation du passe sanitaire. Si Mathieu Lebrun, patron du Milton à Baudre dans la Manche et porte-parole des gérants de discothèques de Bretagne et de Normandie est ravi d'accueillir à nouveau du public, il n'a pas caché "l'énorme pression" autour de cette première soirée.

"Nous allons devoir refouler beaucoup de gens", prévoit ainsi le gérant du club. "Beaucoup ont entendu que les boites rouvraient mais n'ont pas compris les modalités... Nous allons par ailleurs devoir apprendre à travailler avec le passe sanitaire, c'est une chose que nous ne connaissons pas, c'est tout nouveaux pour nous", s'est inquiété Mathieu Lebrun, dont la discothèque sera la seule ouverte de la Manche : "C'est une énorme inquiétude, je vais être énormément contrôlé", a-t-il ajouté.

Le patron du Milton s'est aussi montré très fébrile sur la propagation du variant Delta qui se fait de plus en plus menaçant : "Si nous devions refermer, ce serait une catastrophe sans précédent. On a perdu beaucoup d'argent mais nous avons aussi beaucoup réinvesti pour rouvrir, notamment en terme de sécurité avec l'achat de navettes pour ramener les clients. Nous avons aussi relancé les abonnements TPE (terminaux de paiements, ndlr)... Cela serait terrible", conclut-il.