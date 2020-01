publié le 20/01/2020 à 06:52

Deux villes et deux adresses différentes mais la porte d'entrée de l'immeuble est la même. Et dans son appartement, Vincent passe d'une ville à l'autre en quelques pas. Il raconte : "Ici vous êtes dans le salon et vous êtes à Marny, avec vue sur la mairie. De l'autre côté, quand on passe dans la cuisine on se retrouve à Compiègne."

Un immeuble coupé en deux et le casse-tête arrive lorsqu'il faut payer ses factures. "Au niveau des impôts sur le revenu, les garages sont aussi sur Marny, donc on paye une petite partie à Marny et une autre à Compiègne" explique Vincent.

Deux adresses et donc deux taxes d'habitation : difficile d'ouvrir un compteur électrique ou de se faire recenser. Et à quelques semaines des municipales, d'un appartement à l'autre, on ne vote pas le même maire.

Un vote presque à la carte pour deux résidents, Anne-Françoise et Francis, qui ont fait leur choix : "On sent bien qu'on représente un enjeu électoral. On est Compiegnois, c'est mon adresse officielle, mais on vote à Marny parce que la cave et le garage sont sur Marny."

Ici, les occupants sont donc voisins de pallier mais n'habitent pas la même ville. Une situation qui dure depuis 30 ans et finalement les habitants s'en accommodent, comme le facteur.

