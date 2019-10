publié le 07/10/2019 à 08:28

La carte de France de ceux qui vont bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'habitation a été révélée. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est assez logique d'ailleurs, le gouvernement annonce un gain moyen de 555 euros pour les ménages français, mais comme pour toute réforme fiscale, il va y avoir des gagnants et des perdants.

Le calendrier de cette réforme est compliqué, au point que même les ministres s'y perdent. En 2020, 80% de la population ne paieront plus la taxe d'habitation. Mais ceux qui gagnent plus de 3.000 euros net par mois sont dans la tranche des 20% qui vont devoir attendre 2023 pour voir disparaître cet impôt.

Certaines régions comme la Bretagne, les Hauts-de-France ou les Pays de la Loire profitent beaucoup de la fin de la taxe d'habitation. Ce sont des endroits où il y avait beaucoup de "gilets jaunes", c'est-à-dire des contribuables avec de petits revenus, ceux-là vont directement bénéficier de la mesure. En particulier, si vous habitez le Nord, les Côtes-d'Armor et la Mayenne. La Creuse est le département où il y aura le plus d'habitants qui vont voir disparaître leur taxe d'habitation.

En revanche, et assez logiquement, ce sont les départements réputés "riches" qui sont le moins concernés. On parle des Yvelines en région parisienne, mais aussi de départements limitrophes avec la Suisse où les salaires sont plus élevés comme le Doubs ou la Savoie. Ceux-là vont devoir attendre 2023.

Une mesure en faveur des plus riches

La réforme devrait aller jusqu'au bout pour les 20% restants, mais c'est toujours délicat de décaler une mesure sur le quinquennat d'après. Car ce qu'un gouvernement a fait, un autre peut le défaire. On l'avait vu avec la hausse de la TVA annoncée sous Nicolas Sarkozy et annulée sous François Hollande.

Le risque, c'est donc plutôt de revenir en arrière sur la suppression de la taxe d'habitation en 2023. Surtout que l'équipe actuelle va avoir à cœur de stopper les cadeaux fiscaux d'ici la prochaine présidentielle. C'est ce que le Premier ministre a dit, le 6 octobre dernier, dans le Journal du Dimanche.

Cette suppression totale de la taxe d'habitation va aussi devenir un symbole en période de campagne électorale. Car, aujourd'hui, les gagnants de la réforme sont les classes moyennes inférieures, mais l'équilibre va s'inverser à partir du moment où elle sera supprimée pour les 20% qui restent. Et là, elle deviendra une mesure en faveur des plus riches.

Les plus : Hercule recule ! et Uber surfe sur nos stress

Hercule, le projet de transformation d'EDF qui sépare l'activité nucléaire et l'activité commerciale du groupe, ne passe pas dans les rangs. La direction et le gouvernement ont reporté ce projet au printemps prochain, histoire de laisser passer l'hiver et la réforme des retraites. Un combat à la fois.



Dans un article du Figaro, on découvre qu'avoir une batterie de téléphone chargée nous rassure. Et Uber aurait un algorithme qui augmente le coût de la course s'il constate que vous n'avez plus que quelques pourcents de batterie sur le portable. Mais il paraît que le groupe ne s'en sert pas.

La note : 12/20 à Thomas Cook

Deux semaines après la faillite du groupe, les 4.500 derniers touristes anglais restés en rade dans les clubs du Tour Operators sont rentrés à la maison, nous dit The Guardian. En tout, 140 avions et 800 vols ont été nécessaires, pour ce qui restera comme la plus grosse opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale.