publié le 19/01/2020 à 19:00

C'est une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux, trois jours après la déclaration d'Emmanuel Macron. "J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie", avait en effet demandé le chef de l'État. Deux enquêtes sont ouvertes, une judiciaire et une administrative, après la diffusion d'un policier frappant un manifestant à terre durant la manifestation des "gilets jaunes".

Retweetée près de 3.000 fois, la vidéo montre, en effet, un policier qui frappe un homme au sol, déjà immobilisé et le visage en sang. Une interpellation en marge d'une manifestation aux abords de la gare de l'Est. Plusieurs manifestants sont mis au sol par les forces de l'ordre. Un policier est à genou auprès d'un manifestant menotté sur le dos. L'homme redresse son visage et fait un geste de tête rapide en direction du policier. Crachat, insulte ou réprimande ? Impossible de le savoir.

Dans la foulée, le fonctionnaire bloque la tête de l'individu et lui assène plusieurs coups de poing dans le visage sous le cris des passants. "Il y avait une marre de sang. L'arrêter s'il a fait quelque chose de grave d'accord, mais le frapper gratuitement non, l'homme avait les mains attachées, ça lui a servi à quoi de le frapper ?", s'insurge une témoin de la scène.

Les coups seraient la conséquence d'un crachat de sang au visage du policier

Pour un certain nombre de fonctionnaires de police, les coups de leur collègue sont une réponse musclée aux violences perpétrées selon eux par ce jeune homme. L'homme cagoulé aurait, juste avant la scène filmée, jeté des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre. Les coups seraient la conséquence d'un crachat de sang au visage du policier. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat Alliance, craint pour la santé de son collègue.

"Ce policier vient de prendre du sang au visage et ne sait pas du tout quel est l'état médical de l'individu qu'il tente d'interpeller. Il va avoir subi des examens médicaux poussés et avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête durant plusieurs semaines peut-être", assure-t-il. Le policier arrêté par un médecin et placé sous trithérapie devait être entendu par l'Inspection générale de la Police nationale.

