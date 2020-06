Futuroscope : "Une nouvelle attraction sera présentée au public", annonce le directeur

publié le 12/06/2020 à 20:16

Le Futuroscope va rouvrir ses portes au public le 13 juin, après des mois de fermeture à cause du coronavirus et du confinement. Rodolphe Bouin, le directeur du site, est impatient : "Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'excitation. On a retrouvé les équipes il y a 15 jours déjà, qui nous ont permis de réarmer le Futuroscope. On sera prêt".

"On est un lieu de partage, à l'opposé de ce qui a été vécu par la majorité des Français pendant le confinement (...) Je pense qu'on sera prêt dès demain", poursuit-il. Une nouvelle attraction sera d'ailleurs présentée au public, elle se nomme Objectif Mars, "c'est le plus gros investissement que le Futuroscope ait jamais fait", précise Rodolphe Bouin. L'ouverture d'Objectif Mars était prête il y a plusieurs mois, mais a été stoppée par le confinement.

"On entrevoit les choses sereinement pour l'avenir avec des plans de développement qui n'ont pas été décalés, donc c'est la chance du Futuroscope : de pouvoir compter sur un actionnariat très solide", explique le directeur du site.