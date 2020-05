Coronavirus : la pêche pourra-t-elle reprendre le 11 mai ?

publié le 06/05/2020 à 10:28

Bonne nouvelle pour les pêcheurs ! Tous les voyants sont au vert pour une reprise de la pêche le lundi 11 mai, si le déconfinement est confirmé bien sûr. Attention tout de même, plusieurs conditions sont requises.

Il faudra donc ne pas aller à plus de 100 kilomètres de chez vous, ne pas y aller à 4 ou 5 dans la même voiture et ne pas pêcher en groupe. Si vous habitez dans un département rouge et que l'endroit où vous allez pêcher est dans un parc qui reste fermé, vous ne pourrez bien sûr pas pêcher dans ce spot mais choisir un autre endroit.

1,5 millions de personnes attendent la reprise de la pêche avec impatience. La pêche à la truite venait de commencer juste avant le confinement et la pêche au brochet aurait dû démarrer il y a 10 jours. Dernière précision, dans le rayon de 100 km autorisé, plus besoin d'attestation pour aller pêcher.