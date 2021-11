Les infos de 6h - Noël 2021 : à un mois des fêtes, la banque alimentaire démarre sa collecte

Nous sommes le dernier week-end de novembre et à un petit mois de Noël, il devrait y avoir du monde dans les magasins ce samedi, l'occasion de penser aux autres car a débuté vendredi, jusqu'à dimanche, la collecte pour la banque alimentaire. 25 millions de repas seront ensuite distribués dans tout le pays. En Île-de-France, cette collecte de l'automne représente un tiers des dons de l'année.

C'est donc un moment crucial et tout le monde est sur le pont, comme à Gennevilliers. Dans cet immense entrepôt de 2.000 m2, Béatrice range des derniers cartons. Cette bénévole de 72 ans nous fait pénétrer dans une petite salle cachée par des rideaux en plastique, où elle compte bien passer tout son week-end. "Les boxes de produits frais sont prêts. On étiquette les bacs et à la fin on note le poids. Tout est organisé, on attend de pied ferme que les camions arrivent, chargés de palettes", dit-elle.

Il va lui falloir de l'énergie pour trier les 224 tonnes de nourriture attendues d'ici dimanche avant de les redistribuer aux associations partenaires, d'autant que cette année avec a crise sanitaire, "de plus en plus de personnes ont recours à l'aide alimentaire avec notamment l'apparition de nouveaux profils. "On a vu arriver des associations que s'occupent spécifiquement des étudiants. Il y a énormément de jeunes depuis un an", explique Nicole Farlotti présidente de la banque alimentaire d'Île-de-France.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le nouveau variant du Covid-19, baptisé "Omicron", représente un risque "élevé à très élevé" pour l'Europe, a prévenu vendredi 26 novembre au soir l'agence de santé de l'UE.

Guadeloupe - Le gouvernement est "prêt" à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, département touché par une crise née du refus à l'obligation vaccinale, a annoncé vendredi le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Affaire Nicolas Hulot - Le justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire ce vendredi 26 novembre à la suite des accusations de viols et d'agressions sexuelles visant l'ancien ministre.