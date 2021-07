États-Unis : elle collecte 40.000 dollars pour payer la retraite d'un employé de fast-food

Cet homme va pouvoir prendre sa retraite grâce à un bel élan de solidarité. Cela s'est passé à Bloomfield, dans le Connecticut aux États-Unis, une certaine kandykaine92 sur le réseau social TikTok commande dans un restaurant McDonald's de la ville. À l'intérieur, la climatisation tourne à fond, il fait frais, mais dehors la chaleur est écrasante.

La jeune femme récupère sa commande, sort de l'établissement et se dirige vers sa voiture garée sur le parking du "McDo". Elle aperçoit alors un des employés qui passe la balayette sur le bitume. L'homme assez âgé, plus de 70 ans, a du mal à marcher, à se tenir droit. Scandalisée, la tiktokeuse décide de le filmer et poste ensuite la séquence sur le réseau social. "Tous les autres salariés étaient des jeunes", a-t-elle expliqué au quotidien britannique The Independant.

"Ils étaient au frais, bien à l'abri, pendant que ce monsieur trimait dehors, sans même une bouteille d'eau à disposition", dit-elle. La vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok, plus de deux millions de personnes l'ont visionné à ce jour. Mais la jeune femme ne s'est pas contentée de faire part de son écœurement, elle a lancé une cagnotte pour récolter des fonds et permettre à ce travailleur de lever le pied.

40.000 dollars récoltés

La cagnotte a atteint les 40.000 dollars. Kandy est alors allée à la rencontre du vieil homme, sa nièce était présente également car le septuagénaire ne s'exprime que dans sa langue maternelle, l'espagnol. Très ému, il a remercié tous les internautes qui ont participé à cette caisse de retraite improvisée. Ce fut une belle surprise pour un homme qui a beaucoup souffert, surtout depuis la mort de son épouse, emportée par la Covid l'an passé.