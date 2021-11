INVITÉ RTL - Restos du Cœur : "40% des personnes qu'on accueille ont moins de 18 ans", dit Patrice Douret

1.200.000 personnes sont aidées chaque année par les Restos du Cœur, qui démarrent leur 37e campagne ce mardi 23 novembre. "Nous constatons une augmentation des personnes qui viennent frapper à notre porte mais également une aggravation de la situation des personnes que nous connaissons déjà", explique ce mardi matin sur RTL Patrice Douret, président des Restos du Cœur.

"Cela veut dire que nous ouvrons plus de centres", dit-il. "Le profil qui nous inquiète peut-être le plus ce sont les jeunes. Les jeunes représentent la moitié des personnes qu'on accueille avec un chiffre qui est révoltant, c'est la proportion des mineurs puisque 40% des personnes qu'on accueille ont moins de 18 ans", explique Patrice Douret.

Alors que rien n'a changé depuis 1985 et le lancement des Restos du Cœur, Patrice Douret est revenu sur le sujet de la pauvreté, jugé "insuffisant dans le débat politique aujourd'hui. Nous appelons les candidates et les candidats à la présidentielle à placer ce sujet, la lutte contre la précarité et la pauvreté, au plus haut niveau de leur programme et des débats politiques aujourd'hui".