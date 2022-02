C'est un phénomène nouveau et le parquet de Lille a déjà reçu plusieurs plaintes. Il y aurait eu une trentaine de cas depuis novembre, notamment à Tourcoing dans le Nord. Mina, 60 ans, est encore bouleversée quand elle en parle. Ce jour-là, elle sortait de chez le médecin lorsqu'elle est accostée par un homme qui n'arrête pas de lui parler. Elle en perd tous ses moyens.

"J'étais choquée. Il m'a dit 'donnez moi votre main', j'ai donné ma main, il m'a mis la pierre noire et d'un seul coup je ne voyais plus rien. Il m'a tiré tous les bijoux que j'avais sur moi, l'argent que j'avais dans mon sac. Il m'a tout pris. Il m'a dit de me retourner et il a disparu. Je me suis senti partir, mes pieds tremblaient, je m'en suis rendu compte 5-10 minutes après", témoigne-t-elle au micro de RTL.

Avec toujours le même mode opératoire, ces escrocs semblent cibler les femmes âgées de la communauté maghrébine. Les victimes ont du mal à se faire entendre. La mère de Yasmina a été dépouillée de ses bijoux de la même manière. Avec une avocate, elle tire la sonnette d'alarme. "Il s'agit ici d'une nouvelle génération de voleurs, dont la ruse est hyper efficace et ils ne sont pas inquiétés par la justice puisque c'est une pratique qui n'est pas connue. Ce qu'on veut, c'est une prise de conscience collective sur l'ampleur de ce phénomène. Ça s'apparente à un viol psychologique", explique-t-elle.

Le parquet de Lille confirme plusieurs cas de vol par ruse ces derniers mois. Pour le moment, les auteurs courent toujours.

