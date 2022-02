Présidentielle 2022 : Yannick Jadot obtient à son tour 500 parrainages

Un de plus. Yannick Jadot est le 7e candidat à obtenir le nombre de signatures suffisantes pour se présenter à l'élection présidentielle. Il a obtenu 565 signatures d'élus, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel.

Toujours en tête des parrainages, la candidate LR Valérie Pécresse a 2.143 signatures, suivie par Emmanuel Macron, pas encore candidat, qui obtient 1.463 parrainages. Sont également officiellement candidats : Anne Hidalgo (1.177), Fabien Roussel (582), Jean Lassalle (561) et Nathalie Arthaud (559).

Derrière, la chasse aux signatures continue. Parmi les principaux candidats n'ayant pas encore obtenu les signatures nécessaires : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Ce mardi 22 février, le candidat de la France Insoumise comptabilise 442 signatures d'élus. Plus que la cheffe de file du Rassemblement national (393) ou que l'ancien polémiste (350). Marine Le Pen a décidé de mettre sa campagne entre parenthèses afin de concentrer tous ses efforts à l'obtention des derniers parrainages, indispensables pour la course à la présidentielle. Invitée de RTL, elle se dit "inquiète" et "terrifiée" à l'idée de ne pas recevoir les 500 parrainages. "Ce document administratif a été détourné de son sens premier pour servir d'arme politique contre ceux qui dérangent", estime-t-elle.