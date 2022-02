Un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine n'est plus à l'ordre du jour, a déclaré mardi 22 février la Maison Blanche. Les rencontres diplomatiques entre représentants américains et russes, qui devaient se tenir cette semaine, ont elles aussi été annulées. Une annonce sans surprise alors que Joe Biden a dénoncé "le début d'une invasion de l'Ukraine" et détaillé une première série de sanctions contre le Kremlin.

S'il y a un point sur lequel le président américain est constant, c'est son refus de placer son armée face aux soldats russes. Selon lui, ce serait le début d'une guerre mondiale. Pour maîtriser son adversaire, Joe Biden veut alors l'étouffer lentement en sanctionnant deux grandes banques de financement et surtout asphyxier Moscou par sa propre dette. "Cela signifie que nous allons couper le gouvernement russe de tout financement occidental", a-t-il précisé.

À moins de se tourner vers la Chine, la Russie ne pourra plus emprunter. Le rouble risque alors de souffrir et les Russes aussi, avec une hausse des prix. Les États-Unis vont aussi sanctionner des élites, des oligarques fidèles au Kremlin. Ces sanctions sont importantes, mais pas massives : rien sur les exportations ou l'exclusion du système de paiement international, ce qui mettrait l'économie russe à terre.

Joe Biden espère encore qu'à cause du manque d'air, Vladimir Poutine relâchera la pression.

