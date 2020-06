publié le 17/06/2020 à 06:58

La générosité des fidèles catholiques doit-elle servir à payer les victimes du père Preynat ? La question suscite la polémique à Lyon après la décision du diocèse de mettre en place une commission pour dédommager toutes les personnes abusées par l'ancien prêtre et engagées dans une procédure judiciaire.

21 au total sauf que l'Église ne payera pas elle-même et c'est ce qui révolte les victimes. C'est l'ancien prêtre qui payera, précise le diocèse de Lyon, et s'il ne peut pas le faire, alors le diocèse créera une association, un fond d'indemnisation et lancera un appel aux dons auprès des fidèles dans quelques mois.

Mais ce n'est pas tant le délai qui ulcère Francois Devaux, président de l'association des victimes La Parole Libérée : "Ce qui me choque le plus, c'est cette façon dont l'archevêché s'exonère de toutes responsabilité et se défausse complètement sur la responsabilité de Bernard Preynat. Quand on donne de l'argent à une victime, c'est que l'on porte une responsabilité. Je n'en veux pas de l'argent. Ce que je veux, c'est une démarche intellectuellement honnête, que l'on reconnaisse les dysfonctionnements", plaide-t-il.

Il attend beaucoup de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE), qui ne rendra son rapport qu'au second semestre 2021.

À retrouver également dans ce journal

Violences - Une infirmière a été brutalement interpellée par les forces de l'ordre puis placée en garde à vue, hier, lors de la manifestation des soignants à Paris.

Sécurité - Les forces de l'ordre ont-elles tardé à venir ? C'est la question qui se pose alors que la ville de Dijon est le théâtre de violences inouïes depuis 5 jours. Les effectifs supplémentaires auraient tardé à arriver sur place.

Santé - Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon était le premier à être auditionné par la commission d'enquête parlementaire.Voici ce qu'il faut en retenir.