Royaume-Uni : les arrivées en provenance d'Afrique du Sud limitées

et AFP

publié le 24/12/2020 à 03:05

Le gouvernement britannique a indiqué, mercredi 23 décembre, avoir détecté deux cas d'une autre nouvelle variante du coronavirus en provenance d'Afrique du Sud. Celle-ci serait "hautement préoccupante" car "plus contagieuse". En conséquence : les voyages sont limités "immédiatement".

"Ce nouveau variant est hautement préoccupant, parce qu'il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié au Royaume-Uni", a détaillé le ministre de la Santé Matt Hancock. Les autorités ont précisé que les malades qui avaient voyagé depuis l'Afrique du Sud ces dernières semaines et les personnes "cas-contact" ont été placés en quarantaine.

La semaine dernière, une nouvelle souche du virus avait été détectée dans le sud de l'Angleterre qui a provoqué une hausse des contaminations, provoquant ainsi un reconfinement partiel de l'île britannique et la suspension des liaisons avec une cinquantaine de pays. La France a elle décidé d'autoriser les retours dès ce mercredi sous réserve de présenter un test négatif au coronavirus.