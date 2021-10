C'est un effet inattendu du confinement. Coincés chez eux, les Français ont redécouvert le sandwich et ses ventes ont augmenté de 4% par rapport à 2019, en raison notamment de la fermeture des restaurants. Jugées comme essentielles, les boulangeries sont quant à elles restées ouvertes et ont vu les clients se multiplier.

C'est le cas à Neuilly-sur-Seine, où à l'heure du déjeuner, les sandwichs dans la vitrine partent les uns après les autres. "On essaye de rester à deux par semaine, c'est déjà pas mal", sourit Mickaël, un client fidèle qui souligne que sa consommation a augmenté durant le confinement car "les habitudes ont changé".

Avec les boulangeries restées ouvertes et les pauses à l'extérieur, le marché a été boosté. Sébastien, gérant d'une boulangerie, détaille les produits phares privilégiés par les clients : "Les best-seller, je crois que ça reste le thon-crudités et le jambon-gruyère-crudités". Ses ventes ont été dopées depuis deux ans : "Aujourd'hui, on fait presque 10% de plus de sandwichs, après la période de la Covid".

Selon l'expert Nicolas Bouchy, qui a mené une enquête pour le salon du snacking, "la boulangerie-pâtisserie s'est très vite relancée dans son activité de snacking et beaucoup plus vite que n'importe quel univers parce qu'on se sert rapidement et aussi parce qu'il y a des marqueurs de qualité. "Tout ça cumulé redonne un certain nombre de lettres de noblesse au sandwich", estime-t-il.

