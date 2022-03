Les infos de 6h - Inceste : plus de 160.000 enfants victimes chaque année, selon le rapport d'une co

Comment mieux lutter contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ? C'est tout l'enjeu d'une commission indépendante, la Ciivise, qui vient de rendre son rapport, ce jeudi 31 mars. Plus de 11.000 témoignages ont été recueillis et de nombreux experts ont été auditionnés.

Selon ce rapport, 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles, chaque année en France. Le plus souvent dans le cercle familial. Un chiffre qui est sous-évalué explique les auteurs. Dans le même temps, plus de 70% des plaintes déposées sont classées sans suite, et ce, en raison d'enquêtes qui ne sont pas assez solides. À cela s'ajoute la parole des enfants recueillie par des policiers ou des gendarmes peu ou mal formés à ce type d'auditions.

Autre problème souligné, seuls 5% des signalements proviennent des médecins, alors même qu'ils sont les professionnels de santé de premier recours. Ceux-ci se heurtent à une peur de poursuites disciplinaires lorsqu'ils en viennent à briser le secret médical.

Cette commission composée de magistrats et d'experts fait une vingtaine de propositions : un repérage systématique des violences dans les cabinets et les hôpitaux ou encore la généralisation des unités d'accueil et d'écoute. Enfin, la commission demande une modification de la loi. Par exemple, afin de suspendre l'autorité parentale ou les droits de visite d'un parent poursuivi pour viols ou agressions sexuelles contre son enfant.

