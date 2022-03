Bruce Willis met fin à sa carrière : qu’est-ce que l’aphasie dont souffre l'acteur ?

Hollywood est contraint de se séparer de l'un de ses plus grands comédiens ce mercredi 30 avril. Bruce Willis, notamment connu pour la saga Die Hard, a mis fin à sa carrière d'acteur à l'âge de 67 ans, a-t-on appris de sa famille. En cause : des troubles du langage liés à une maladie, l'aphasie.

Celle-ci est provoquée par des dommages au cerveau, très souvent après un accident vasculaire cérébral, rappelle le site spécialisé PasseportSanté. On ne sait pas si c'est un AVC qui est à l'origine de la maladie chez l'acteur.

On distingue deux formes d'aphasie. D'une part, l'aphasie fluente et d'autre part l'aphasie non fluente. Dans le premier cas, la personne atteinte parvient à s'exprimer naturellement sans comprendre ce qu'elle dit. Souvent, ses propos n'ont plus de sens.

Dans le second cas, le malade a du mal à parler ou à nommer certains mots. Il parvient toutefois à comprendre ce qu'il dit. L'aphasie non-fluente se traduit souvent par une frustration de la personne malade, qui peine à communiquer et en a conscience. Enfin, une troisième version existe, l'aphasie totale. Celle-ci, bien plus grave que les deux premières est causée par un dommage important au niveau des zones du langage dans le cerveau. Le malade n'arrive plus à parler et ne comprend plus le langage écrit ou parlé.