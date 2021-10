Didier Raoult est plus que jamais dans le collimateur de l'Agence du médicament. L'établissement public français a saisi le procureur concernant l'expérimentation sauvage sur la tuberculose menée dans l'IHU de Marseille, dirigé par le professeur. La semaine dernière, Mediapart révélait que plusieurs patients dont un mineur ont souffert de graves complications.

Après ces révélations, l'AHP de Marseille, dont dépend en partie l'IHU, a mené en urgence une enquête interne. Il semblerait qu'un protocole de recherche a bien été déposé en août 2019 mais qu'il avait été retiré un mois plus tard, compte-tenu des réserves émises à l'époque par l'Agence du médicament. Or, selon cette enquête et malgré ces réserves, l'IHU aurait continué à délivrer ce traitement.

L'enquête, menée par l'AP-HM, confirmerait également que certains des patients traités contre la tuberculose, avec la combinaison d'antibiotiques mis en cause, ont été atteints de complications rénales et au moins un d'entre eux a dû être opéré.

La procureur de la République de Marseille a confirmé à RTL que le parquet a bien été saisi par l'Agence du Médicament pour ces faits et qu'il étudiait ce signalement. Face à ces révélations, le professeur Didier Raoult a réagit sur Twitter en évoquant "une tempête dans un verre d'eau".

À écouter également dans ce journal

