Nice-OM : pourquoi des joueurs clés seront absents des deux côtés

Crédit : JEAN CATUFFE / DPPI via AFP

Andy Delort décisif pour l'OGC Nice, Pol Lirola qui déboule sur le flanc droit de l'attaque marseillaise : voici des images que l'on ne pourra pas voir le mercredi 27 octobre (21h) lors du match en retard de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le 22 août, alors que les Niçois menaient au score à quelques minutes du coup de sifflet final, des violences avaient éclaté en tribunes puis sur le terrain après que certains supporters ont réussi à pénétrer sur la pelouse. Conséquence : un point de pénalité pour le club azuréen et un match à rejouer dans son intégralité.

Le match devra donc être rejoué dans les mêmes conditions qu'au mois d'août. Les entraîneurs ne seront pas tenus par les compositions d'équipes alignées il y a plusieurs semaines déjà, mais n'auront à disposition que les joueurs qui étaient déjà enregistrés lors de cette 3e journée. Andy Delort côté niçois, et Pol Lirola, Amine Harit et Leonardo Balerdi côté marseillais, tous les quatre arrivés à la toute fin du mercato d'été, ne pourront donc pas être présents au rendez-vous.

L'enjeu est de taille pour les deux clubs, qui postulent l'un comme l'autre à une place en Ligue des champions la saison prochaine. Malgré sa pénalité, l'OGC Nice a un point d'avance sur son rival du Sud, et une différence de but nettement plus intéressante (+13 contre +7).