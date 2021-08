Didier Raoult officiellement retraité ce mardi soir

Il aura été l'une des figures de cette pandémie mondiale. Sa barbe, ses blouses et ses conférences de presse improvisées dans son bureau ont marqué. Mais à 69 ans, Didier Raoult a atteint la limite d'âge pour exercer et n'a pas eu de dérogation. Il sera donc ce soir, un médecin retraité.

Mais Didier Raoult ne veut pas voir ça. Pour son dernier jour en tant que médecin, il est en mission au Gabon. Lâcher sa blouse blanche en pleine pandémie mondiale, c'est un crève-cœur pour l'orgueilleux épidémiologiste.

Pour garder son autre fonction, la direction de l'IHU, ce sera très compliqué. Paris lui envoie des adversaires à tous les étages comme le nouveau directeur des hôpitaux de Marseille. Les membres de son conseil d'administration le soutiennent de moins en moins.

Son tort ? Renâcler à appeler à la vaccination massive malgré son auditoire dans les quartiers populaires. Selon le Professeur Jouve, le numéro deux de l'AP-HM : "L'IHU est très écouté à Marseille. Ce discours qui est un discours sur le plan uniquement universitaire tient la route. Lorsqu'on en fait des résumés, ce discours peut se résumer à dire non ne vous faites pas vacciner, ça ne sert à rien. Et quand ce discours est entendu comme ça, et bien c'est un petit peu la catastrophe qui fait que les quartiers nord ont une couverture vaccinale qui est du niveau de celle des Antilles". En effet, un habitant sur quatre est vacciné dans les quartiers nord de Marseille.

Le costume est grand pour Didier Raoult qui lui, se voit bien continuer à la tête de l'IHU sans l'ombre d'un doute, un peu comme d'habitude.