Pédophilie dans l'Église : "Le combat est devant nous", affirme un évêque

Crédit : Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Au moins 330.000 victimes de pédophilie au sein de l'Église. Des crimes commis en France au moins depuis les années 1950. Ce sont les conclusions du rapport d'une commission qui a enquêté pendant presque trois ans. Si la grande majorité des agressions ont eu lieu avant les années 2000, Bruno Valentin évêque auxiliaire du diocèse de Versailles en est persuadé : "Le combat est devant nous", a-t-il affirmé sur RTL, ajoutant que "c'est un problème que nous devons résoudre ensemble."

"Ces victimes ne sont pas victimes de l'Église mais dans l'église, à cause des dysfonctionnements de l'Église", a par ailleurs indiqué l'évêque. "Il y a eu un pic jusqu'au début des années 1970, puis une décrue et maintenant nous sommes sur un plateau. Nous sommes dans l'ordre d'une responsabilité à assumer face à une série de manquements, il faut qu'on trouve ce chemin de responsabilité, vis-à-vis du passé, du présent et de l'avenir que nous ne pouvons pas fuir", a-t-il assuré.

Pour la suite, l'Église doit revoir son fonctionnement à l'aide des "45 préconisations du rapport Sauvé qui balayent très large : gouvernement et justice de l'Église en passant par la formation des nouveaux prêtres, indique Bruno Valentin, ajoutant qu'"il y a tout le champ de l'Église qui est interrogé et qui devra être passé au crible."

De son côté, Emmanuel, victime de pédophilie et entendu par la commission d’enquête dirigée par Jean-Marc Sauvé, est catégorique : "Si l'Église veut survivre, il faut qu'elle se réforme avec un droit de regard qui remette en question la figure de l'autorité qu'incarne le prêtre."