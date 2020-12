Ligue Europa : fin de match agitée entre des joueurs et un arbitre français

publié le 11/12/2020 à 15:18

Jeudi 10 décembre, le match de Ligue Europa entre le Young Boys et Cluj (2-1) s'est terminé sous haute tension. Dans les dix dernières minutes, les trois buts du match ont été inscrits, mais c'était sans compter trois cartons rouges.

Arbitré par le Français Benoît Bastien, le match remporté par les Suisses s'est clôturé dans une atmosphère des plus tendues. Après avoir pensé remporter le match, l'équipe roumaine s'est demandée si elle n'était pas victime de discrimination, dévoilent nos confrères de RMC Sport. À la 84e minute, Gabriel Debeljuh marque un but. C'est alors que le Youngs Boys a contre attaqué. Dans un centre flottant survenu dans la dernière minute réglementaire on voit les poings du gardien roumain Cristian Balgradean qui semblent toucher le crâne du défenseur suisse Cedric Zesiger, qui tombe alors sur la pelouse.

L'arbitre siffle un penalty, ce qui agace les joueurs du Cluj. Benoît Bastien sort un carton rouge pour le gardien de but pour sa réaction, de quoi engendrer la colère de l'équipe roumaine : "Mais quelle réaction ? Il est juste venu vous demander s'il y a jaune, mais vous donnez rouge pour la réaction... Comment pouvez-vous donner rouge sur ça ? Il l'avait dans la main, mon ami ! À quel moment a-t-il touché le joueur ?".

Des propos auxquels font suite une insinuation de la part d'un des joueurs qui lance à l'arbitre : "C'est parce que vous pensez que les Roumains sont des gitans, non ?", relate RMC. Après un temps de latence le match reprend et le Young Boys égalise face aux Roumains, avant de marquer un second but, symbolisant leur victoire.

Mais un deuxième carton rouge est alors attribué, cette fois-ci à Jean-Pierre Nsamé pour excès d'engagement. S'en est suivi une exclusion de Damjan Djokovic, pour avoir invectivé l'arbitre français. "C'est une honte ! Une honte ! Vous ne nous respectez pas ! Vous pouvez retirer votre patch respect parce que vous n'en avez pas ! C'est très facile pour vous de détruire une équipe", ont alors martelé les joueurs du Cluj après le coup de sifflet final.