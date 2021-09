Gironde : un arbitre hospitalisé après avoir été frappé à la fin d'un match

Un arbitre a été frappé au visage, en Gironde. Les faits se sont déroulés dimanche 19 septembre, en après-midi. À la fin du match qui opposait l'AS Beautiran au CM Floirac, une bagarre éclate. L'arbitre reçoit alors un coup-de-poing d'un joueur. L'homme en noir est rapidement amené à l'hôpital Robert Picqué de Villenave-d'Ornon. Après quelques heures d'observation, il a finalement pu sortir dans la soirée.

La querelle aurait débuté entre des supporters de Beautiran et des footballeurs du CM Floirac, rapporte 20Minutes. Au vu de la situation, l'arbitre décide de sanctionner et attribue un carton rouge à plusieurs joueurs, selon des premiers témoignages.

Une décision qui déplaît à l'un d'entre eux, qui assène un violent coup au visage de l'arbitre. L'auteur est rapidement identifié. Pour l'heure, il n'a pas été entendu par la gendarmerie. L'agresseur présumé a toutefois été suspendu à titre conservatoire. Il devrait également passer devant la commission de discipline du district, qui doit se réunir jeudi.

L'arbitre a porté plainte

L'arbitre a porté plainte ce lundi matin au commissariat. Les deux clubs de football devraient faire de même. "On est encore tous sous le choc", a par ailleurs soufflé Jean-Luc Debande, président du club de football du CM Floirac. Jean-Luc Debande, qui va réunir un bureau exceptionnel ce soir pour évoquer l'affaire, a également indiqué envisager de dissoudre l'équipe senior.

Le club de Beautiran s'est, quant à lui, excusé sur sa page Facebook. "Malgré le comportement exemplaire de nos joueurs de L'AS Beautiran, la fin du match a dégénéré à cause de certains individus extérieurs au club", a expliqué le club. Et de conclure : "Nous tenons à nous excuser tout de même platement pour ces débordements totalement indépendants de notre volonté et inadmissibles. Nous soutenons pleinement l’arbitre de la rencontre qui a été blessé".